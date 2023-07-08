МВФ выдвинул еще четыре требования Украине: что нужно сделать уже в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) после первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины ввел четыре новых структурных маяка. Это условия, которые должны выполнить украинские власти до определенной даты.

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Об этом говорится в тексте опубликованного меморандума. Так, до конца сентября 2023-го Украина должна восстановить статьи Бюджетного кодекса, подготовить среднесрочную структуру бюджета, долговую стратегию и защиту от рисков от государственных гарантий.

также должны подготовить записку с предложениями по сдерживанию потенциальных фискальных рисков, связанных с программа доступного кредита 5-7-9 (конец сентября 2023 г.);

налоговые и таможенные администрациям поручено разработать комплексные краткосрочные и среднесрочные планы действий для включения в общую Национальную стратегию доходов (конец октября 2023 г.);

для включения в общую Национальную стратегию доходов (конец октября 2023 г.); назначения наблюдательного совета Оператора газотранспортной системы Украины (конец октября 2023 г.).

"Вторжение России в Украину продолжает оказывать серьезное воздействие на человеческий и физический капитал и окружающую среду, с гибелью людей, падением уровня жизни и ростом бедности...Тем не менее, украинский народ был стойким, и умелая политика властей и постоянная внешняя поддержка помогли поддержать макроэкономическая и финансовая стабильность", – говорится в меморандуме.

В целом МВФ улучшил оценку экономических показателей Украины. Фонд отмечает, что:

рост реального ВВП в Украине по состоянию на май уже достиг "плюс" 2,4% по сравнению с "минус" 29,1% в конце прошлого года;

инфляция в Украине по состоянию на май 2023 снизилась до 15,3% в годовом измерении с 26,6% по состоянию на конец 2022 года;

пересмотрен в сторону улучшения показатель роста реального ВВП за 2022 год – с "минус" 30,3% до "минус" 29,1%.

При этом уменьшились показатели инфляции и улучшились условия на валютном рынке. "Последний анализ данных свидетельствует о более устойчивой экономической деятельности, чем на момент утверждения программы EFF", – отмечается в документе.

Однако эти оценки еще не учитывают последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Отмечается, что этот фактор может повлиять на рост ВВП из-за потери пахотных земель, миграции и нарушения работы промышленных объектов, в том числе из-за нехватки воды и электроэнергии. Насколько масштабным будет это влияние, пока не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 3 июля получила второй транш от МВФ по программе финансирования EFF. Размер транша составляет $890 млн. В целом Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ по новой программе, т.к. первый транш составлял сразу $2,7 млрд. Общее финансирование составляет $15,6 млрд.

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