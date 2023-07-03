Украина получила второй транш по новой программе МВФ: сколько денег дали

Украина получила второй транш по 15-миллиардной программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда (МВФ). Размер транша составляет $890 млн.

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Средства уже поступили на государственные счета. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"В ходе пересмотра программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В целом Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ по новой программе, т.к. первый транш составлял сразу $2,7 млрд. Общее финансирование по ней составляет $15,6 млрд.

Что даст Украине новая программа сотрудничества с МВФ

По новой программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 года получит около 4,5 млрд долларов. По мнению экономистов, эта поддержка позволит снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к восстановлению реальных доходов украинцев.

Как рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС), с большой долей вероятности курс доллара также останется фиксированным – на уровне 36,6 грн. "Темпы инфляции будут снижаться, следовательно, годовые темпы роста цен не будут составлять более 20%, как это было в прошлом году", – отмечали специалисты.

При этом они подчеркивают: это – базовый сценарий, по которому предполагается, что ситуация на фронте значительно не изменится, а Украина будет честно выполнять обязательства в рамках программы МВФ. Кроме того, увеличив на 500 млрд грн бюджетные расходы, правительство и партнеры исходили из того, что боевые действия будут продолжаться в течение всего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина частично нарушила требования МВФ. Фонд настаивал на отмене налоговых льгот для "ФОПов" и на полном возобновлении проверок с 1 июля. Однако налоги изменятся только с 1 августа, а проверки вернутся не ко всем.

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