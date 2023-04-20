На валютном рынке наметилась новая тенденция: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

На валютном рынке Украины наметилась тенденция к постепенной унификации трех курсов: официального, банковского и наличного. По оценкам банкиров, главным образом, это будет достигаться за счет увеличения веса гривни.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Дело в том, отметил он, что:

НБУ ввел новый механизм депозитных сертификатов под 25%, что может увеличить долю долгосрочных гривневых депозитов под более выгодные процентные условия – в среднем речь идет о росте ставок на 1-3%;

новая 4-летняя программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену "трех курсов" и создание предпосылок к либерализации валютного рынка.

Впрочем, подчеркивает банкир, тренд к "единому курсу" невозможно реализовать без учета других важных факторов. В частности:

низкого уровня инфляции – "по итогам марта он составляет 1,5%, а с начала года – лишь 3%";

экономического развития внутри страны;

получение макрофинансовой помощи, укрепляющей государственный бюджет;

развития экспорта – за счет увеличения объема и расширения перечня товарных позиций;

приближения победы в войне.

"Формирование единого курса не произойдет внезапно, этот вопрос будет длительным во времени – с учетом всех экономических и военных условий сейчас речь идет о 1,5-2 месяцах. ... "Базовым" единственным курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая можно ожидать, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/доллар", – резюмировал банкир.

Какой курс ожидать в ближайшее время

В то же время, отметил он, до конца текущей недели (завершится 23 апреля) наличный курс доллара в Украине может опуститься до уровня 36,9-37,5 грн. Дело в том, что в это время ожидается сбалансирование спроса и предложения на наличные деньги – после предпасхального роста предложения, который давил на курс.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 апреля средний наличный курс доллара составлял 37,57/38,1 грн (покупка/продажа). Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Ощадбанк ( 38,5 грн). Самый низкий – ПриватБанк (37,92 грн). Покупали доллар дороже всего в Сенс Банке (по 37,75 грн). Дешевле всего – в OTP банке (36,9 грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!