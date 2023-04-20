Затишье закончилось: банки в Украине установили новый курс доллара

Курс наличного доллара в банках Украины заметно повысился после нескольких дней затишья. Так, 20 апреля средний курс составляет 37,57/38,1 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, в покупке курс доллара за сутки вырос на 7 копеек, а в продаже – на 10 копеек.

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Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу "бакса" установил Ощадбанк ( 38,5 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,92 грн).

Покупают доллар дороже всего в Сенс Банке (по 37,75 грн). А наименее выгодно "сдавать" американскую валюту в OTP банке (36,9 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена традиционно еще ниже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однак курс евро, который не "заморожен", заметно изменился – 18 апреля он снизился сразу на 27 копеек.

На черном рынке также произошли заметные изменения: доллар в покупке подорожал сразу на 21 коп. – до 37,92 грн, а средний курс продажи вырос на 20 копеек, до 38,05 грн. Евро на "валютном аукционе" 18 апреля продают по 41,60 грн, а покупают – по 41,31 грн, что также больше, чем накануне.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Однако такой курс применяется только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

При этом до конца текущей недели, которая завершится 23 апреля, наличный курс доллара в Украине может опуститься до уровня 36,9-37,5 грн. В это время банкиры ожидают сбалансирование спроса и предложения на наличные деньги – после предпасхального роста предложения, который давил на курс.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока что Нацбанк не видит оснований отменять фиксированный курс гривни. Дело в том, что этот режим играет существенную роль для стабилизации экономики.

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