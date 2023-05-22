На ЗАЭС произошел седьмой блекаут: "Энергоатом" объявил обратный отсчет

Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС (АЭС) снова лишилась внешнего электропитания. Таким образом на ЗАЭС произошел уже седьмой блэкаут за время захвата станции, альтернативного питания хватит максимум на 10 дней.

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"В результате бессмысленного террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой временно для собственных нужд запитывалась ЗАЭС", – сообщили в "Энергоатоме". Такая ситуация несет риски для безопасности всего мира.

Дело в том, что питание станции необходимо для работы насосов, которые охлаждают ядерный материал энергоблоков. После отключения Днепровской линии электропередачи на ЗАЭС автоматически включились все дизель-генераторы АЭС.

"Запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", – заявили в "Энергоатоме".

Если до тех пор основное электроснабжение станции не возобновится, может произойти крупная авария. В таком случае последствия ощутит весь мир, предупредили атомщики.

В компании в очередной раз призвали предпринять все действия для освобождения ЗАЭС и возвращение контроля над крупнейшей ядерной станцией Европы Украине. Российские захватчики не только не способны компетентно управлять станцией, но и превратили ее в военный объект, что грозит миру новой ядерной катастрофой.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ЗАЭС оккупанты усилили контроль над атомщиками. Персоналу запретили поворачивать голову во время работы и общаться.

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