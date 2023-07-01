Нацбанк изменил правила продажи долларов: что стоит знать

Национальный банк с 1 июля для того, чтобы улучшить ситуацию с обменом долларов, изменил ряд правил для обменников. Теперь они смогут без ограничений снимать деньги в кассах банков для того, чтобы пополнять свои собственные кассы.

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Об этом говорится в сообщении НБУ. "Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где может покупать и продавать иностранную валюту населения", – отмечают в НБУ.

Чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно с целью обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которые должны соблюдаться небанковскими финансовыми учреждениями.

Объем снятой наличности в гривне или иностранной валюте небанковским финансовым учреждением не должен превышать объем средств в гривне или иностранной валюте, ранее зачисленной на их счет в банке, в частности:

на счет в гривне небанковское финансовое учреждение может относить средства, полученные благодаря осуществлению валютно-обменных операций и от продажи безналичной иностранной валюты;

на счет в иностранной валюте – денежные средства, полученные от осуществления валютно-обменных операций и в качестве возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты.

Какие купюры могут не принимать?

Те банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо (то есть за комиссию не отправляют ее на обмен в иностранный банк-корреспондент), могут значительно изношенные купюры не принимать. В противном случае они обязаны принимать сильно изношенные банкноты и отправлять их инкассо. Размер комиссии необходимо указывать так, чтобы информацию заметили все клиенты.

Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждено изображение портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился; пятна и загрязнения занимают больше половины купюры;

обожженные, прожженные, ветхие;

имеют явные типографские недостатки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качеству доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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