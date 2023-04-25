Названо главное условие стабильности гривны: озвучен прогноз по курсу доллара в Украине

Курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривни.

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В свою очередь, возможна остановка "зернового соглашения", о котором неоднократно заявляли российские официальные лица, не сильно ударит по наличному курсу. Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

При этом эксперт добавил, что не прогнозирует остановку "зернового соглашения".

"Стамбульская "зерновая инициатива" была в свое время серьезной геополитической победой президента Украины Зеленского и президента Турции Эрдогана, она сформировала логистическую зону в Северо-Западном Причерноморье. Я не думаю, что есть какие-то серьезные рычаги, чтобы эту зону безопасности сломать, тем более что она находится под защитой воздушно-военного флота. И если сугубо теоретически предположить, что соглашение не будет продлено, то это будет для нас иметь достаточно негативное влияние", – отметил Кущ.

При этом курс гривни сейчас производен от динамики западной помощи, добавляет специалист. "То есть, если мы получим в полном объеме те миллиарды долларов, которые запланированы на этот пакет внешней помощи и вообще кредитов и грантов, и помощь будет поступать вовремя, то для глубокой девальвации гривни нет оснований, даже если будет заблокирован "зерновой коридор", – пояснил Куст.

Эксперт подчеркнул, что в случае остановки договоренности девальвация валюты произойдет, но она не будет катастрофической.

Как изменится курс доллара?

По прогнозу Куща, в настоящее время девальвация курса возможна. Она может составлять до 10% по худшему сценарию.

"Плюс-минус до 10% – нормальная динамика с наличным курсом. То есть сейчас девальвация до 10% не обязательна, но возможна. Во время войны курс очень волатильный и изменчивый. А если он изменчив, то прогнозировать очень трудно. Можно говорить, что более чем на 15% вряд ли в ближайшие месяцы девальвирует", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 25 апреля наличный курс доллара составляет 37,70/38,20 грн/$. По сравнению со вчерашним днем курс на покупку снизился на 5 копеек, на продажу – не изменился.

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