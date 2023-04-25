Банки в Украине установили новый курс доллара: сколько стоит валюта 25 апреля

В Украине 25 апреля наличный курс доллара составляет 37,70/38,20 грн/$. По сравнению со вчерашним днем курс на покупку снизился на 5 копеек, на продажу – не изменился.

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На покупку самый большой курс доллара среди крупных банков установили Ощадбанк и ПУМБ – 37,75 грн/$. В свою очередь, Укргазбанк и Райффайзен Банк и Сэнс Банк – 37,70 грн/$.

Самый маленький курс на покупку установил OTP Bank – 36,90 грн/$. На продажу наибольшую стоимость определили:

Ощадбанк – 38,80 грн/$;

OTP Bank, ПУМБ – 38,50 грн/$;

Укрсиббанк – 38,25 грн/$.

При этом самый маленький курс на продажу валюты установил ПриватБанк – 37,90 грн/$.

Официальный курс доллара в Украине по состоянию на 25 апреля не изменился и составляет 36,56 грн/$. Наличный курс евро составляет 41,20/41,85 грн/€ (покупка/продажа).

Каким будет курс доллара на этой неделе?

В течение недели (24-30 апреля) на валютном рынке Украины вряд ли возможны существенные изменения, отметил в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

Продолжавшееся несколько недель укрепление гривни на этом этапе достигло своего предела. В течение недели наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/$.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк не видит оснований отменять фиксированный курс гривны. Дело в том, что этот режим играет немаловажную роль для стабилизации экономики.

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