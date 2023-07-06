НБУ недовольны партнеры: руководство регулятора уличили в "странных действиях" 

Национальный банк получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) неутешительную оценку своей работы. НБУ фактически обвинили в избирательности, потере институциональной способности, странных действиях с фактически ручным регулированием рынка.

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Документы от ЕБРР опубликовал на своей странице в Facebook Евгений Плинский. НБУ должен был, согласно программе финансирования от МВФ, возобновить выездные инспекции банков только с сентября 2023-го, но уже этим занимается. НБУ начал использовать свои личные суждения для того, чтобы оценивать членов правления банков, общественность "теряет веру в независимость НБУ". В ЕБРР также недовольные проблемами повлиять на управления государственными банками, отсутствие опыта в руководстве НБУ.

"В то же время, существуют значительные сомнения в готовности руководства НБУ выполнять обязательства, взятые в рамках EEF (программа финансирования от МВФ на 15.6 млрд$), то есть превратить Нацбанк в современный, открытый и независимый центральный банк, пользующийся доверием общественности", – говорится в документе.

Также в организации указали на такие проблемы:

- избирательность НБУ в борьбе против неправильного кодирования платежей;

- странные действия НБУ по лицензированию платежных систем, похожих на ручное регулирование отрасли в соглашение "своих";

- глобальная "Ощадизация" главы НБУ Андрея Пышного (ранее работал в Ощадбанке) и замена профессионалов лояльными кадрами;

- нездоровый контроль государственных банков и блокирование назначений независимых Глав Наблюдательных советов.

"Документ не просто интересен, он фактически консолидирует все, о чем эксперты рынка говорят уже несколько месяцев", – пояснил Пышный. К слову, по информации OBOZREVATEL, ситуацией в НБУ недовольны также и в МВФ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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