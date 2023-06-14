Обменники не принимают валюту у украинцев: когда перестанут требовать комиссию и куда можно пожаловаться

Украинцы уже несколько недель не могут без комиссии продавать доллары в обменниках. За 100 долларов платят как за 90, а объясняют это тем, что на купюре обнаружили пятно, потертость, следы от ручки и т.д. Таким образом обменники могут дополнительно собирать с клиентов около 30 млн долларов в месяц.

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В "заработок" обменников должен вмешаться Нацбанк. У него есть и инструменты влияния, и возможность контроля. О том, как изменят правила для обменников и что происходит на наличном рынке, читайте в материале OBOZREVATEL.

Обменники диктуют свои правила: почему украинцы стали платить за валюту больше

До полномасштабной войны валюту в Украину ввозили самолетами: с начала полномасштабной войны логистика нарушена, новых купюр на рынке стало меньше. По правилам изношенную (подробнее об этом читайте ниже) купюру должны отправлять на инкассо. То есть деньги берут, а после отправляют на обмен в иностранный банк-респондент, с которым подписано соглашение.

Украинский Набцанк имеет право обменивать только гривню, а вот в случае с долларами – для обмена валюты предстоит преодолеть границы. И такая инкассо стоит деньги. Тариф фиксируется в процентах от номинала банкноты (чаще всего составляет от 10%). Его обязаны публично размещать в доступном для клиента месте.

Обменники столкнулись с ситуацией, когда качество купюр падает, новые купюры в таких масштабах в Украину не завозят. И вместо процедуры инкассо они стали просто назначать комиссию на те банкноты, которые имеют даже незначительные повреждения, пятна, штампы.

"Сначала это был нормальным процесс. Обменники боялись брать изношенные купюры, логистика доставки долларов затруднена, самолеты не летают. Но потом оказалось, что на этом просто начали зарабатывать", – рассказывает OBOZREVATEL член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Обменники купюры даже с небольшими пятнами покупали у клиентов со скидкой в 10%. Например, "плохую" купюру в 100 долларов продавали как 90 долларов. Но после эти 100 долларов следующему клиенту продавали уже по полной стоимости. Такая практика быстро распространилась практически на все обменники.

Информация быстро дошла до Нацбанка, их представители побывали на заседании профильного парламентского комитета. Именно Нацбанк выдает лицензии обменника и контролирует их работу. После череды гневных сообщений НБУ все-таки опубликовал подробное разъяснение.

В нем говорится:

принимать деньги на инкассо обменники и банки имеют право;

вводить дополнительные курсы, комиссии, отказываться принимать купюры старого образца – не имеют права;

если считаете, что обменники нарушили ваши права – жалуйтесь в Нацбанк.

Экономист Алексей Кущ заявил, что обменники дополнительно на введении комиссий могут зарабатывать около 30 млн долларов в месяц. Оборот наличного рынка исчисляется в миллиардах. С части операций берут дополнительные комиссии и таким образом собирают огромные суммы.

Важно отметить: если обменник берет купюру на инкассо и действительно отправляет ее на обмен – это законная услуга. Но если вместо этого эту же купюру сразу же продают по полной цене – это схема. Железняк говорит: доказать такую незаконную операцию не так просто. Для этого нужно зафиксировать номер банкноты и проследить ее дальнейшую судьбу.

В первое время украинцы пытались обойти ограничения обменников с помощью банкоматов с функцией пополнения валютных карт наличкой. Однак банки отменили возможность такого пополнения.

Нацбанк включится в дело: как изменится ситуация в ближайшее время

Собеседники OBOZREVATEL в Нацбанке говорят: полномочий для того, чтобы указать обменникам на нарушения, достаточно. Это и планируют сделать в ближайшее время. Жалобы на обменники принимают и на почту , и на горячую линию. Далее регулятор имеет право штрафовать и даже лишать лицензии тех, кто не захочет работать по правилам.

В то же время Железняк добавляет: если обменники не перестанут назначать комиссии, то инструменты влияния на них есть и нардепов. По его словам, совсем недавно представители этих компаний просили парламент уберечь их от значительного повышения налогов, которое предлагал Нацбанк. Нардепы пошли на встречу и теперь могут передумать.

"Думаю, такое решение большинство поддержит", – говорит Железняк. И хотя предложение повысить налоги для обменников звучат как угроза, это действительно может стать решением проблемы. Представители небанковских финансовых учреждений уже давно конфликтуют с Нацбанком.

Регулятор еще в прошлом году был недоволен, что они фактически искусственно завышают курс доллара и мешают стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Однако тогда с этим явлением справились. А в качестве наказания всем обменникам запретили рекламу своего курса, яркие вывески и т.д.

Теперь же обменники придумали новый источник легкого заработка. Искусственно снизили на 10% курс продажи валюты, заявляя о якобы проблемах с качеством банкнот. На самом же деле валюты в Украине достаточно, проблем с наличкой нет. Проблема с качеством действительно будет обострятся, если полномасштабная война затянется и доставлять купюры самолетами будет невозможно.

По правилам должны принимать доллары, если есть:

потертости;

штампы, печати, надписи до 200 квадратных мм;

до трех пятен по 5 мм;

до трех надрезов по 3 мм;

одо четырех отверстий по 1 мм.

Все, кто эти правила нарушат, в ближайшее время рискуют заплатить штрафы Нацбанку. И как только размер штрафов будет большим, чем выгода от комиссии, обменники от такой практики откажутся.