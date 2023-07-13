ООН предлагает снять санкции с крупного российского банка: просят Путина продолжить зерновое сделку

Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагает отменить санкции против Россельхозбанка для того, чтобы Россия согласилась продолжить участие в зерновой сделке. В РФ заявляли, что санкции против банка мешали ей торговать сельхозпродукцией.

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Об этом сообщил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря, говорится на сайте ООН, "В рамках своих постоянных усилий в этом направлении Генеральный секретарь направил вчера письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором изложил предложение", – говорится в предложении.

Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк. Если сделка не будет продолжена, это может повлиять на ситуацию с продовольствием во всем мире и спровоцировать рост цен.

Россия угрожала, что откажется от сделки

Россия собирается разорвать зерновое соглашение об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. Продление сделки в РФ уже официально "не считают возможным". Об этом говорится в заявлении МИД России 4 июля. Формально сделка действует до 17 июля включительно, однако фактически Россия уже заблокировала ее реализацию.

"Оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", – говорится в заявлении МИД РФ. При этом российское ведомство цинично добавило, что РФ якобы "прилагает необходимые усилия..., чтобы все участвующие в ней (сделке. – Ред.) суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, в Европейском Союзе все же рассматривают возможность для российского Россельхозбанка создать дочернюю компанию, которая могла бы подключиться к международной системе обмена платежами SWIFT. Само финучреждение из страны-террориста находится под санкциями.

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