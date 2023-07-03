В Евросоюзе задумались над уступками России ради зернового соглашения: FT узнала детали

В Европейском Союзе (ЕС) рассматривают возможность разрешения российскому Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая могла бы подключиться к международной системе обмена платежами SWIFT. Само финучреждение из страны-террориста РФ находится под санкциями.

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План, который Россия предложила в ходе переговоров через ООН, позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна. Об этом говорится в материале Financial Times.

Как отмечается, решение может стать уступкой РФ для продления зернового соглашения, срок действия которого истекает уже 18 июля. Идея была воспринята как "наименее худший вариант" для обеспечения продления договоренности. Чиновники считают нынешние угрозы краны-агрессора прекратить соглашение более "серьезными", чем во время предыдущих переговоров.

К тому же проблема усложняется тем, что Россельхозбанк полностью принадлежит Кремлю. Его экс исполнительный директор Дмитрий Патрушев – нынешний министр сельского хозяйства РФ и сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, сыгравший важную роль в развязывании войны против Украины.

Отметим, Россия снова пытается шантажировать Украину и ее западных союзников, заявляя о якобы "отсутствии перспектив" для продления зернового соглашения. Хотя при этом Москва все еще не отказалась от "консультаций".

В РФ также заявили о "перекосах" в выполнении "зернового соглашения" и требуют эти так называемые перекосы исправить, рассказал замглавы российского МИДа Сергей Вершинин российским СМИ. "Мы их (перспектив. – Ред.) не видим. Но мы продолжаем, конечно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", – заявил российский чиновник.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что остановка зерновой инициативы окажет негативное влияние на украинский экспорт и, как следствие, на курс гривни, отмечают в НБУ. Договор работает с перебоями, а Россия постоянно шантажирует мир его прекращением.

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