Озвучен курс доллара до середины мая: к чему готовиться украинцам

Курс наличного доллара в большинстве банков Украины по 12 мая будет в пределах 37,05-38,1 грн (покупка/продажа). В обменниках же курс ожидается на уровне 37,3-37,95 грн.

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Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин". Он отметил: спред по доллару (разница между лучшими ценами купли и продажи в один и тот же момент времени) в большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков в єто время будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 40−50 копеек.

"Из внутренних факторов для украинского валютного рынка, безусловно, позитивным является рост золотовалютных резервов до рекордных за последние 11 лет 35,943 млрд долларов, в том числе "чистых" – до 23,847 млрд долларов. Это обеспечивает покрытие порядка 4,7 месяцев критического импорта и гарантирует возможность Нацбанку без особых усилий и дальше удерживать курсовой коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5686−36,9343 грн", – рассказал аналитик.

При этом он подчеркнул: стабильность безналичного доллара позволяет частично снижать инфляционные риски по импортным товарам. А также оставляет спекулянтам возможность "играть" по курсу в основном только с безналичным евро.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 9 мая банки установили наличный курс доллара в Украине на уровне 37,35/37,75 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем курс на покупку поднялся на 5 копеек, на продажу – снизился на 1 копейку.

Самый большой курс на продажу установили Ощадбанк (38,35 грн), ПУМБ и OTP Bank (38 грн). Наименьшую стоимость американской валюты определили:

ПриватБанк – 37,52 грн;

Райффайзен Банк – 37,65 грн;

Универсал Банк – 37,7 грн.

Наибольший курс на покупку установили: Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,40 грн. А также Райффайзен Банк и УкрСиббанк – 37,30 грн.

Самый низки курс определили в OTP Bank – 36,90 грн. А также в:

Универсал Банк – 37 грн;

ПриватБанк – 37,02 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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