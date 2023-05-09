В Украине банки установили новый курс доллара 9 мая: сколько стоит валюта

В Украине 9 мая наличный курс доллара незначительно изменился по сравнению со вчерашним днем. Сегодня стоимость американской валюты составляет 37,35/37,75 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку поднялся на 5 копеек, на продажу – снизился на 1 копейку.

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Самый большой курс на продажу установили Ощадбанк (38,35 грн/$), ПУМБ и OTP Bank (38 грн/$). В свою очередь наименьшую стоимость определили:

ПриватБанк – 37,52 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,65 грн/$;

Универсал Банк – 37,70 грн/$.

Среди финучреждений наибольший курс на покупку установили:

Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;

Райффайзен Банк, УкрСиббанк – 37,30 грн/$.

При этом самый маленький курс определили 9 мая:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Универсал Банк – 37 грн/$;

ПриватБанк – 37,02 грн/$.

Отметим, официальный курс доллара в Украине, зафиксированный Нацбанком, 36,56 грн/$. Официальный курс евро – 40,34 грн/€, на наличном уровне – 41,05/41,60 грн/€.

OBOZREVATEL сообщал: по прогнозу президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в мае украинцам не стоит ожидать резких скачков курса доллара. По прогнозам стоимость американской валюты не будет выходить за пределы 37-38 грн.

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