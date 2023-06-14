Озвучен прогноз курса доллара на год: НБУ опубликовал данные аналитиков

Национальный банк опубликовал результаты опроса финансовых аналитиков о том, какой курс доллара можно ожидать в ближайшие 12 месяцев. Эксперты считают, что стоимость доллара будет находиться в пределах 39,54 грн/$. При этом за последние месяцы курсовые ожидания улучшились.

Видео дня

Об этом говорится в опубликованных данных НБУ. Так, финансовые аналитики еще несколько месяцев назад предполагали, что доллар будет стоить через 12 месяцев около 40 грн. Сейчас же они улучшили свои ожидания до 39,54 грн/$.

Отметим, Национальный банк публикует ожидания финансовых аналитиков, предпринимателей, банков и населения о том, каким будет курс доллара. Для этого используют международную признанную методологию. Последняя время в Украине стабилизировалась ситуация на валютном рынке.

Причин для девальвации гривни нет. А при условии стабильной работы зерновых коридоров, успешной деоккупации территорий, ситуация на валютном рынке может улучшится.

Вместе с тем последние несколько недель проблемы возникли на наличном рынке. Банки и обменники отказываются принимать валюту даже с небольшими потертостями, так как значительно усложнилась логистика ввоза новых купюр. До полномасштабной войны это происходила с помощью самолетов, сейчас же возможности доставлять деньги авиатранспортом нет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!