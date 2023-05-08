Россия срывает "зерновое соглашение": в Мининфраструктуры раскрыли детали

Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входного флота в рамках "Зернового соглашения". Таким образом РФ фактически остановила его действие.

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Об этом сообщили в Мининфраструктуры. Там отметили: такой подход "полностью противоречит условиям действующего соглашения". В настоящее время ожидается реакция на действия российской стороны от ООН и Турции.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по состоянию на 8 мая, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов. Из которых 62 идут под загрузку.

"Инспекции как входящего, так и выходного флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн. Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", – отметили в министерстве.

Ранее же президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%. После выхода из соглашений Путин намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

С угрозами выйти из зернового соглашения выступило и российское правительство. Сделать это там обещают при невыполнении условий РФ – в частности, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Также среди требований:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями, а также снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что 18 мая зерновой коридор может прекратить существование. По его словам, это произойдет, если переговоры по соглашению между Украиной и Россией пройдут безрезультатно.

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