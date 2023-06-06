Подрыв Каховской ГЭС: Украина требует немедленно выгнать Россию из IRENA

После российского теракта, в результате которого была уничтожена Каховская ГЭС, Украина требует немедленного исключения РФ из состава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Стране-террористу не место в этой организации.

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Несмотря на многочисленные требования Украины к мировому сообществу, РФ продолжает оставаться членом IRENA, что является недопустимым. Об этом заявила глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева, сообщает пресс-служба учреждения.

"Россия продолжает убивать украинцев, осуществляет геноцид украинского народа, беззастенчиво шантажирует весь мир ядерными катастрофами, прибегает к постоянному энергетическому террору нашей страны, а теперь – к крупнейшему в Европе экоциду", – заявила она.

Как отметила Замазеева, действия РФ поставили под угрозу жизнь тысяч гражданских жителей Украины. Под угрозой также оказались десятки населенных пунктов – им грозит полное или частичное затопление. Это уже не говоря об огромном вреде для флоры и фауны этих земель, который фактически уничтожен актом терроризма со стороны РФ.

Дополнительные угрозы из-за теракта также созданы для Запорожской АЭС, которая может остаться без водоснабжения. А это уже посягательство на ядерную безопасность не только Украины, но и Европы в целом.

"Наша позиция – неизменная и однозначная: требуем исключить представителя России из состава IRENA" – резюмировала Замазеева. Она также добавила, что представитель Украины в агентстве Дмитрий Сеник передаст соответствующее заявление на имя генерального директора IRENA Франческо Ла Камера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 02:50 ночи 6 июня российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. Через полчаса электростанция вообще перестала существовать из-за разрушения силой напора воды. В настоящее время затопление грозит 80 населенным пунктам, с контролируемых территорий идет эвакуация.

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