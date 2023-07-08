Пока в России падает курс рубля, в Кремле придумали "валюту, которая заменит доллар": пытаются втянуть "партнеров"

В России заявили о планах создать единую валюту БРИКС (экономическая организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Речь идет о валюте по примере евро, которая якобы способна заменить доллар.

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Как пишет издание, посольство России в Кении заявило: "страны БРИКС планируют ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом". Однако ранее на этой неделе Новый банк развития, финансовое учреждение, созданное блоком БРИКС, заявило в официальном заявлении, что у него нет каких-либо ближайших планов по созданию единой валюты.

Вместо этого члены БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – настаивают на расширении двусторонней торговли в местных валютах. Они не готовы бросить вызов глобальному доминированию доллара.

"Разработка чего-либо альтернативного – это скорее среднесрочная и долгосрочная амбиция", – сказал Bloomberg Лесли Маасдорп, вице-президент и главный финансовый директор Нового банка развития. "Сейчас нет никаких предложений по созданию валюты БРИКС".

Перед виртуальным саммитом БРИКС министр иностранных дел Индии д-р С. Джайшанкар заявил, что "нет идеи валюты БРИКС". "Валюты еще долго будут оставаться национальным вопросом", – добавил Джайшанкар.

Блок, который был сформирован в 2009 году, стремится получить больше влияния во всем мире как способ уравновесить доминирование США и их традиционных союзников в многосторонних финансовых институтах, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

На этом фоне в России курс рубля снизился до самой низкой с марта 2022 года отметки. Курс доллара составил 91,05 рубля, а курс евро уже достиг 100 рублей. Падение российской валюты ускорилось после "мятежа" ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который в очередной раз показал слабость Кремля.

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