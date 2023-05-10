Польша изъяла деньги у российского посольства: сколько и какая причина

Польская прокуратура изъяала почти 1,2 млн долларов, находившихся на банковских счетах посольства и торгового представительства России (при этом посольстве) в стране. В 2022 году, сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины, эти средства были заморожены – поскольку, по мнению польской стороны, они могли быть использованы, в частности, для финансирования террористической деятельности. При этом реакции со стороны российского посольства на изъятие не последовало.

Видео дня

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Отмечается, что подозрение к действиям посольства России у Польши возникло, когда в начале марта 2022 года "российские дипломаты пытались снять со счетов крупные суммы наличными":

дважды по около 500 тыс. долларов;

затем 300 тыс. долларов.

"Более года назад польская прокуратура заблокировала около 1,2 млн долларов на российских счетах. Эти средства считались вещественными доказательствами в расследовании, а потому вскоре были перечислены на счет прокуратуры. Посол России в Польше не оспорил это решение, поэтому оно окончательно вступило в силу", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, ожидать, что Россия вовсе не оставит действия Польши без ответа, не стоит. В частности, подчеркивают авторы материала, РФ может попытаться представить себя жертвой польских властей.

"Ответ может быть. ... Россияне будет выставлять нас агрессорами, а себя – жертвами. Однако действия польской стороны безусловно правильные. Они являются результатом преступлений России в Украине", – говорится в материале.

Польша намерена требовать от России репарации за Вторую мировую войну

В то же время Польша намерена получить от Германии репарации за нанесенный ей в ходе Второй мировой войны ущерб. После этого там намерены потребовать соответствующей компенсации и от России.

"Мы относимся к Берлину и Москве по-разному. Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но Путин – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", – заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев ранее выразил мнение, что конфискация российских активов за границей является самым реалистичным путем возмещения нанесенного агрессором ущерба Украине. Ведь Россия сама не согласится выплачивать репарации.