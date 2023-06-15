Поставит РФ на один уровень с Северной Кореей: Кремль испугался черного списка FATF – Bloomberg

Россия обратилась к ряду стран с просьбой не включать ее в черный или серый список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF). При этом Москва подробно описала, чем именно ей грозит такое решение (его принятия добивается Украина). В списке ожидаемых негативных последствий: вред для торговых отношений России с другими странами, падение инвестиций и проблемы с сотрудничеством в оборонных и энергетических проектах.

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Свои обращение РФ направила к более чем шести странам, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию. Об сообщает Bloomberg, ссылаясь на документы с расчетами возможных потерь и отчеты чиновников в странах НАТО, знакомых с ситуацией.

"Включение России в черный список поставит ее рядом с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку финансовых операций, а в наиболее серьезных случаях принимать меры для защиты международной финансовой системы", – говорится в материале.

В сером списке FATF сейчас находятся 23 страны, включая Турцию, Южную Африку, ОАЭ и Иорданию. Включение в этот список предполагает более строгие требования к финансовому мониторингу и приводит к "большому и статистически значимому сокращению притока капитала".

Кремль предупредил, что включение в список FATF приведет к таким последствиям:

в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ говорится, что каждая из этих двух стран может потерять от 1% ВВП в результате последствий включения России в списки FATF для торговли и инвестиций;

Москва предупредила ОАЭ, что включение России в список FATF "повредит успехам двусторонней торговли, которая достигла рекордных уровней в 2022 году благодаря энергоносителям, связанным с ними инвестициям и торговле другими сырьевыми товарами".

Россия заявила, что Турция потеряет доходы от российских туристов из-за потенциальных трудностей с обработкой платежей, срыв контрактов также повлияет на крупные проекты, таких как АЭС "Аккую" или газопровод "Турецкий поток", приведет к миллиардным убыткам;

Россия предупредила Саудовскую Аравию, что под угрозой могут оказаться проект "Росатома" по строительству атомной электростанции в стране и инвестиции, сделанные Kingdom Holding миллиардера, принца Аль-Валида ибн Талала в российские "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть".

Кремль напомнил властям Малайзии, что они импортируют значительные объемы нефтепродуктов и алюминия из России. Под угрозой окажутся проекты, связанные с поставками вертолетов и удобрений в Куала-Лумпур, и проекты, которые малазийские компании реализуют в России, в том числе в области производства масел, синтетического каучука и резиновых смесей, древесноволокнистых плит, говорится в документе.

Мексику проинформировали о "серьезных трудностях" в совместных с Россией проектах с участием "Лукойла", а также в части внедрения платежной системы "Мир".

Москва также направила более общие просьбы ряду других правительств. В частности, РФ призывала Индию выступить против включения России в список FATF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина требует от FATF внести Россию в черный список как юрисдикцию с высоким уровнем риска. FATF может принять соответствующее решение на пленарном заседании в Париже 19-23 июня.

"Действия России являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты группы. Внесение РФ в черный список ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку и эффективные контрмеры... Это защитит глобальную финансовую безопасность, поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах и остановить неспровоцированную и незаконную войну против Украины", – объяснил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

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