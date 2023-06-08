Россия может потерять свободный доступ к внешним рынкам: Украина потребовала внести РФ в черный список FATF

Украина требует от Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) внести Россию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска. Такая мера позволит ограничить доступ РФ к внешним рынкам и, соответственно, уменьшит угрозы для глобальной финансовой системы, а также сократит лазейки для обхода санкций.

Видео дня

FATF может принять соответствующее решение на пленарном заседании в Париже 19-23 июня. С соответствующим призывом к организации уже обратился министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Действия России являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты группы. Внесение РФ в черный список ограничит ее доступ к внешним рынкам и потребует от всех юрисдикций FATF применять усиленную проверку и эффективные контрмеры... Это защитит глобальную финансовую безопасность, поможет закрыть существующие лазейки в санкционных режимах и остановить неспровоцированную и незаконную войну против Украины", – добавил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Еще 24 февраля 2023 года FATF приостановила членство России в организации. Также группа призвала все юрисдикции "сохранять осмотрительность" из-за угроз, которые война РФ против Украины создает для международной финансовой системы.

Но Россия не прекратила нарушать стандарты FATF и создавать серьезные риски для глобальной финансовой системы, в частности:

размещает ядерное оружие в Беларуси;

торгует оружием с Ираном, внесенным в "черный список";

финансирует терроризм через ЧВК "Вагнер" и другие структуры;

сотрудничает с Северной Кореей по ядерной программе;

осуществляет массированные кибератаки на Украину и другие государства;

использует криптовалюту для отмывания денег;

продолжает совершать предикатное преступление – торговлю людьми.

"FATF была создана для противодействия таким атакам на глобальную безопасность... Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к глобальному верховенству права, а риски, которые она создает для международной финансовой безопасности, только растут. Страны, нарушающие стандарты FATF, должны быть привлечены к ответственности и внесены в "черный список", независимо от их политического влияния или вклада в мировую экономику", – отметил Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, FATF рассматривает возможность заблокировать платежи из России. Это может привести к краху международной торговли агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!