Потенциал России деградировал, и это еще не конец: в ЕС отчитались о воздействии санкций

В Европейском Союзе (ЕС) уверены: международные санкции привели к тому, что промышленный и технологический потенциал России деградировал. Несмотря на схемы обхода ограничений, расходы России на войну против Украины растут, а бюджет – нет.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет Еврокомиссии о влиянии санкций на Россию. При этом отмечается: Евросоюз рассчитывает, что со временем санкции ударят по РФ еще сильнее.

Согласно отчету, санкции "значительно подорвали промышленный и технологический потенциал России". "Эти эффекты со временем будут усиливаться, поскольку меры имеют структурное, долгосрочное воздействие на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу", – отмечается в документе.

В 2023 году почти треть федерального бюджета России будет потрачена на оборону и внутреннюю безопасность. Вместе с тем доходы от продажи нефти и газа сократились за январь – июнь 2023-го в два раза. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство стали в прошлом году сократилось на 7% по сравнению с 2021 годом, и в этом году ожидается дальнейшее падение на 10%. "Ограничения ЕС на импорт не только оказывают непосредственное воздействие, но и глубоко проникают в ткань российской экономики", – говорится в документе.

Сам Евросоюз сократил импорт из России примерно на 91 млрд евро. Также ЕС ввел санкции в отношении почти 1500 человек и 250 организаций с момента нападения России на Украину – оккупации Крыма в 2014 году.

В итоге экспорт ЕС в Россию и его импорт из России упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом, что привело к "беспрецедентному разъединению". Технологически зависимые отрасли сокращались особенно быстро. А для экспорта товаров двойного назначения и передовых технологий падение составило 78%.

"Тем не менее, Москве удалось накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие замещающие технологии из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты... Вот почему большая часть последних усилий ЕС была сосредоточена на обеспечении соблюдения ограничений и подавлении способности России обходить санкции", – отмечают в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно курс рубля снизился до самой низкой с марта 2022 года отметки. Курс доллара составил 91,05 рубля, а курс евро уже достиг 100 рублей. Падение российской валюты ускорилось после "мятежа" ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который в очередной раз показал слабость Кремля.

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