Рубль в России на фоне падения доходов упал до самой низкой за год отметки: что происходит 

В России курс рубля снизился до самой низкой с марта 2022-го отметки. Курс доллара составил 91,05 рубля, а курс евро уже достиг 100 рублей. Падение российской валюты ускорилось после "мятежа" ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который в очередной раз показал слабость Кремля.

Видео дня

Об этом говорится в данных Московской биржи. Вместе с тем доходы от продажи нефти и газа сократились за январь-июнь 2023-го в два раза. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Российская экономика может никогда не оправиться от этой войны, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет значимая смена режима. Экономическая победа над Путиным уже произошла, независимо от того, что происходит на поле боя, писало издание The Telegraph.

Изоляция России усилит ее зависимость от Китая, оставив ее открытой для эксплуатации. "Никогда еще не было худшего времени для того, чтобы пытаться вести дела с Россией. "В 1930-х годах Мексика была ведущим производителем нефти, но после того, как основные активы нефтяной компании были конфискованы, она была заморожена на мировых рынках, экспорт сократился вдвое, и нацистская Германия стала ее единственным крупным клиентом", – говорится в публикации.

История всегда разыгрывается одинаково, и всегда та страна, которая захватывает частную собственность, заканчивает плохо. Отрезанная от остального мира и лишенная иностранных инвестиций, РФ не сможет мобилизовать ни деньги, ни опыт, которые ей понадобятся для восстановления даже после окончания войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!