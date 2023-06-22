Потеряны сотни миллиардов гривен: в Кабмине оценили убытки от подрыва Россией Каховской ГЭС

Уже учтенные убытки, которые Россия нанесла Украине подрывом Каховской ГЭС, составляют более $1,5 млрд, т.е. более 55 млрд грн. И это лишь по самым первым оценкам – в перспективе размер ущерба может составить не десятки, а сотни миллиардов гривен.

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Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. "$1,5 млрд – это не финальная цифра. Мы сегодня (22 июня. – Ред.) уже имеем свежие данные, и сейчас их верифицируем. По нашим предварительным прогнозам, убытки могут достичь сотен миллиардов гривен", – заявил министр.

По его словам, Украина потеряла часть экосистем навсегда. "Они уже не восстановятся. Мы лишились эндемичных видов животных... Мы потеряли половину леса на этой территории", – отметил Стрелец.

Тем не менее уже ведется подготовка плана восстановления региона, который пострадал от подрыва плотины Каховской ГЭС. В частности, уже были выделены средства на то, чтобы Министерство инфраструктуры начало внедрять новые меры по обеспечению жителей региона питьевой водой. Также выделены деньги, чтобы обеспечить водой жителей Николаевской области.

"Строительство каналов (которое профинансировало правительство. – Ред.) – это не скорая помощь. Это уже фундаментальное решение, которое потом должно работать много лет. То есть фактически это будет изменением схемы водоподведения к людям. Но есть и шаги по быстрым решениям – чтобы обеспечить скважинами объекты социальной и критической инфраструктуры", – объяснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый украинец, который пострадал от наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС, получит денежную выплату. Она будет состоять из двух частей – 5000 грн от государства и еще 6600 грн от ООН. Таким образом, общая сумма помощи составит 11 600 грн.

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