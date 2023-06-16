В Украине ввели новую денежную выплату: кто получит 11,6 тыс. гривен

Каждый украинец, который пострадал от наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС, получит денежную выплату. Она будет состоять из двух частей – 5000 грн от государства и еще 6600 грн от ООН. Таким образом, общая сумма помощи составит 11 600 грн.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщили в Минреинтеграции. "Каждому пострадавшему от подтопления лицу будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5000 грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организацией государственных выплат займутся Херсонская и Николаевская областные военные администрации. В целом правительство выделило этим ОВА почти 565 млн гривен на финансирование выплат.

"Кроме того, по общей договоренности с нашими партнерами всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь от Международной организации по миграции ООН. Она будет составлять 6600 грн на человека", – добавили в министерстве.

Ранее также сообщалось, что украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, смогут получить компенсацию. Такие случае подпадают под госпрограмму єВідновлення.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Украина в 2023 году должна получить 17 миллионов евро гранта от международных доноров на реализацию жилищного кредитования для ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Это одна из самых действенных программ обеспечения переселенцев доступным жильем.

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