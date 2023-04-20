Правоохранители в Украине получили сообщения о подозрительных финоперациях на 22,6 млрд грн

Госфинмониторинг за январь-март 2023 года передал в правоохранительные органы материалы на сумму 22,6 млрд грн. В целом это 307 материалов – 154 обобщенных и 153 дополнительных обобщенных.

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Общая сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 1,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Речь идет об операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Меры по противодействию таким операциям активизировались в первом квартале 2023 года. Их целью, в первую очередь, стал контроль над соблюдением санкций против России. Госфинмониторинг объяснил, что прилагает максимум усилий, направленных на:

лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения агрессии в Украине;

полного возмещения всего вреда, нанесенного действиями РФ в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конце марта Госфинмониторинг передал правоохранителям информацию о 442 предателях и коллаборантах. 2002 счета таких лиц были заблокированы.

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