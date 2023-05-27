Путин допустил трагическую ошибку: Россия уверенно движется к краху

Россия из-за решения президента РФ Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины движется к экономическому краху. Война уже привела к экономическим издержкам, а санкции и частичная экономическая изоляция лишила возможности развивать экономику.

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Как пишет ASPI, Россия в своей торговле зависит от Китая. Бюджет достиг исторического дефицита, РФ потеряла рынки сбыта, возможности привлекать капиталы. Генри Кэмпбелл, координатор Центра стратегической политики Северной Австралии в ASPI, считает, что Украина имеет шансы победить не только в войне, но и в последующий период одержать экономическую победу.

До полномасштабной войны военная мощь России было одним из инструментом влияния на мировое сообщество. Однако теперь оказалось, что российская военная мощь значительно переоценена. Соседи РФ приспосабливаются к новым реалиям.

"На протяжении всех этих конфликтов российская военная стратегия неизменно приводила к большим жертвам среди гражданского населения и принесла Путину репутацию безжалостной эффективности. Это, в сочетании с устойчивыми высокими военными расходами в течение этого периода и стремлением модернизировать свой ядерный арсенал, позволило России проецировать силу внутри страны и за рубежом с помощью своих вооруженных сил", – говорится в публикации. Однако такая модель полностью провалилась.

Обход санкций через торговлю с Китаем, Индией, Турцией и несколькими странами Центральной Азии смягчил последствия экономического спада и защитил российские мегаполисы, но это не постоянное решение. После вторжения доходы России от энергоносителей и ее рыночные позиции рухнули, а ее торговля стала все больше зависеть от Китая.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия оказалась на грани экономического коллапса. Помимо прочих проблем агрессор также сталкивается с дефицитом рабочих кадров.

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