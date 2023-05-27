Путин подвел Россию к краху: агрессор столкнулся с "беспрецедентным" ударом

Российские государственные предприятия, банки, газовая и нефтяная промышленность столкнулись с "беспрецедентным" ударом. При этом дефицит бюджета РФ достиг исторической отметки в десятки миллиардов долларов.

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Об этом пишет издание Express.co.uk. "Большинство предприятий и инвесторов ушли из России сразу после ее агрессивного вторжения в Украину, а многие другие все еще уходят. Поэтому в первоначальном ажиотаже на выезд из страны был высокий спрос на услуги грузовых перевозок, и это отразилось на росте прибыли во всем российском железнодорожном секторе", – говорится в публикации.

В долгосрочной перспективе, с завершением эвакуации и нехваткой технологических поставок в результате санкций, российские железные дороги, как ожидается, столкнутся с серьезными проблемами. По данным Росстата, российские банки также чувствовали себя в затруднительном положении: прибыль снизилась на 2022 процентов.

Западные санкции в настоящее время наносят "беспрецедентный" ущерб российской экономике, которая сталкивается с ошеломляющим дефицитом бюджета в размере 40 миллиардов фунтов стерлингов, заявил украинский экономист и советник президента Владимира Зеленского Влад Власюк.

Обход санкций через торговлю с Китаем, Индией, Турцией и несколькими странами Центральной Азии смягчил последствия экономического спада и защитил российские мегаполисы, но это не постоянное решение. После вторжения доходы России от энергоносителей и ее рыночные позиции рухнули, а ее торговля стала все больше зависеть от Китая.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия оказалась на грани экономического коллапса. Помимо прочих проблем агрессор также сталкивается с дефицитом рабочих кадров.

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