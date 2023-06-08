Путин привел экономику России к краху, вопрос только во времени: озвучен прогноз 

Президент РФ Владимир Путин "попал в ловушку". Он потерял главный рынок сбыта энергоресурсов и фактически вернул свою страну в "мрачные времена". Экономика агрессора рушится, вопрос только во времени.

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Как пишет эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн в своем материале для The Telegraph, Путин не думал, что у западных стран хватит смелости, воли или казны, чтобы защитить Украину. "Но при президенте Байдене свободный мир не просто держался вместе и защищал свободу. Он ускорил переход на возобновляемые источники энергии. Европа стремится сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году и стать углеродно-нейтральной к 2050 году, в то время как Соединенные Штаты хотят стать углеродно-нейтральными к 2050 году", – говорится в публикации.

Путин попал в ловушку времени, пытаясь воссоздать Советский Союз и заново пережить его "дни славы". Но сейчас царит свобода, и страны, когда-то находившиеся под каблуком у России, никогда не смягчатся. В результате 30-летний роман России с Западом прекратился — отношения, которые дали ей доступ к новым энергетическим рынкам и передовым технологиям.

"Мы ускоряем использование возобновляемых источников энергии и диверсифицируем наше энергоснабжение, потому что Путин превратил энергию в оружие", – сказал Франс Тиммерманс, первый вице-президент Европейской комиссии. "Наш энергетический суверенитет не может быть найден в ископаемом топливе, а в возобновляемых источниках энергии. Этот переход происходит быстрее, чем когда-либо прежде".

Отметим, ранее стало известно, что поставки газа из России в Европу достигли исторического минимума. Остановлен еще один газопровод – "Турецкий поток". Теперь голубое топливо доставляют только через Украину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Венгрия пообещала не отказываться от газа из России. При этом правительство Виктора Орбана уже ищет новых поставщиков голубого топлива.

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