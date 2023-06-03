Венгрия пообещала не отказываться от газа из РФ, но уже ищет альтернативу 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что планов отказаться от российских энергоресурсов нет. А поиск другие поставщиков он объяснил необходимость диверсификации (разделения рисков).

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Об этом сообщает Интерфакс. "Мы не собираемся заменять российские поставки - ни по нефти, ни по газу. Россия была для нас надежным партнером: и "Газпром", и производители нефти...Другой вопрос - диверсификация. Но, с нашей точки зрения, это не означает, что мы хотим заменить один источник другим. Диверсификация для нас означает, что мы ищем и другие источники, но не с целью замены российских ресурсов", - сказал Сийярто.

Он отметил Азербайджан и Турцию как основных поставщиков, которые могут поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа и с которыми Венгрия ведет переговоры.

Отметим, правительства Европейского союза потратили около 800 миллиардов евро (860 миллиардов долларов) на субсидирование счетов за топливо в 2022 году. Соединенное Королевство выделило чрезвычайную субсидию в размере 400 фунтов стерлингов (500 долларов США) на семью для покрытия расходов на топливо. Германия обычно реэкспортирует почти половину импортируемого газа, и, несмотря на дефицит внутри страны из-за кризиса, она продолжала реэкспортировать аналогичную долю партнерам по ЕС.

По мере того, как европейские страны сокращали свое потребление, они также меняли источники поставок. Звездой этой части истории является Норвегия, которая заменила Россию в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу. Норвегия перестроила свои морские месторождения, чтобы добывать меньше нефти и больше газа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия ошиблась в своих оценках ситуации на газовом рынке. Цена оказалось в разы ниже, чем прогнозировали в РФ.

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