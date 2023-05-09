За последние 2 дня страна-террорист Россия не разрешила провести ни одной проверки судов в рамках зернового соглашения. В целом с начала мая количество проверок значительно снизилось.

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Об этом сообщили в Офисе координатора Черноморской зерновой инициативы ООН. Украинские чиновники обвинили РФ в том, что Москва не регистрирует и не проверяет суда, предназначенные для следования в украинские порты и из них, говорится в материале CNN.

Зерновое соглашение – это договор, который был заключен при посредничестве ООН для содействия экспорту зерна из Украины. Инициатива появилась в июле 2022 года с целью гарантировать безопасный проход судов, экспортирующих зерновые и масличные культуры из украинских портов на Черном море. Договор был продлен 18 марта на 60 дней и заканчивается 18 мая.

Отметим, что страна-агрессор выступает за прекращение зернового соглашения. 5 мая представители Турции, РФ, Украины и ООН в ходе переговоров не пришли к согласию о новых судах, способных экспортировать зерно.

При этом несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил турецким СМИ о том, что 10 мая у него запланирована рабочая поездка в Москву, где он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они должны обсудить продолжение действия "зернового коридора".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Польша потребует от Европейской комиссии (ЕК) введения новых санкций против России. Речь идет о полном запрете импорта российского зерна и другой сельхозпродукции в Европу, потому что страны ЕС сейчас не нуждаются в российских продуктах.