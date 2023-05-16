Россия готовит новые удары по украинской энергетике, – Галущенко

Россия не отказалась от планов масштабных ударов по украинской энергосистеме. Атаки могут активизироваться с началом следующего отопительного сезона. Украина учитывает это в подготовке к зиме.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании группы G7+, передает пресс-служба Кабмина. Это группа, которая занимается оказанием помощи энергетическому сектору Украины.

"Россия не откажется от своих намерений и продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующего отопительного сезона. Именно поэтому мы уже осуществляем подготовку к зиме, восстанавливаем то, что подверглось атакам, и усиливаем защиту наших энергетических объектов", – отметил министр.

Также, по его словам, формируется запас необходимого оборудования для экстренных ремонтов. Среди самых срочных потребностей – оборудование, которое поможет децентрализовать генерацию, в частности мобильные газовые турбины и газовые поршни, проинформировал партнеров Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, энергетики обратились в украинцам с просьбой уже сейчас сократить использование электроэнергии в вечерние часы. Речь идет о потреблении в период с 19 до 22 часов.

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