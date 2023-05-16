Украинцев призвали снова экономить электричество: в какие часы нужно выключить мощные приборы

Энергетики обратились в украинцам с просьбой по возможности сократить использование электроэнергии в вечерние часы. Речь идет о потреблении в период с 19 до 22 часов.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В компании объяснили: просьба связана с уменьшением стойкости энергосистемы на фоне проведения серьезных ремонтов.

Так, 16 мая в энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов. В частности:

остановлены на ремонт энергоблоки электростанций, подвергшихся массированным ударам россиян в течение осени-весны;

проходит сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях.

Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию. Поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством, отметили в компании.

"Помочь энергосистеме стабильно работать может каждый из вас, снизив свое потребление в вечерние часы – с 19:00 до 22:00. Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете уменьшить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", – объяснили в "Укрэнерго".

Как экономить электроэнергию в пиковые часы

По словам экспертов, желательно полностью отключать энергоемкие приборы. Это обогреватель и бойлер, теплый пол, стиральная машина, кондиционер, электроплита.

Также нельзя одновременно пользоваться несколькими менее мощными бытовыми приборами. То есть если уже включен электрочайник, то не стоит запускать микроволновку. А если работает кофемашина или фен для волос, не нужно одновременно с этим включать утюг.

Украинцам еще с осени регулярно советуют переносить стирку белья и мытье посуды в посудомоечных машинах на ночь. Также ночью советуют включать и бойлер, утром мыться и выключать прибор на целый день.

Помимо помощи энергосистеме, перенос использования мощных приборов на время с 23 часов до 7 утра позволит существенно экономить на платежках. Для этого нужно установить многозонные счетчики (двух- или трехзонные).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночного ракетно-дронового удара России по Украине 16 мая не зафиксировано попаданий в объекты энергетической инфраструктуры, однако вечером 15 мая оккупанты обстреляли одну из ТЭС, а также нанесли удар по линии электропередачи.

Без света осталась часть потребителей в шести областях – Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Отключения точечные, графики не вводились.

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