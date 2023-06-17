Россия может никогда не оправиться от войны: Путин превратил РФ в китайскую колонию 

Президент РФ Владимира Путина превратил свое государство в китайскую колонию. При этом, если кремлевский режим не потерпит резких изменений, Россия может никогда не оправиться от войны.

Видео дня

Об этом сообщает издание The Telegraph. "Нет такой плохой ситуации, чтобы Владимир Путин и его приспешники в Кремле не могли сделать ее немного хуже... Россия теперь будет государством-изгоем, закрытым для любых иностранных инвестиций", – пишет издание.

Российская экономика может никогда не оправиться от этой войны, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет значимая смена режима. Экономическая победа над Путиным уже произошла, независимо от того, что происходит на поле боя.

Изоляция России усилит ее зависимость от Китая, оставив ее открытой для эксплуатации. "Никогда еще не было худшего времени для того, чтобы пытаться вести дела с Россией. "В 1930-х годах Мексика была ведущим производителем нефти, но после того, как основные активы нефтяной компании были конфискованы, она была заморожена на мировых рынках, экспорт сократился вдвое, и нацистская Германия стала ее единственным крупным клиентом", – говорится в публикации.

История всегда разыгрывается одинаково, и это всегда страна, которая захватывает частную собственность, заканчивает плохо.

Отрезанная от остального мира и лишенная иностранных инвестиций, РФ не сможет мобилизовать ни деньги, ни опыт, которые ей понадобятся для восстановления даже после окончания войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!