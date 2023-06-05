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Все переводы из России могут остановить: в РФ испугались новых санкций

Александр Литвин
Рынки и компании
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Платежи из России могут остановить

Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) рассматривает возможность заблокировать платежи из России. Это может привести к "краху" международного торговли агрессора. 

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Об этом российскому изданию "Новые известия" заявил директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его словам, ускорить блокировку могут тесные отношения между Россией и Ираном. Если группа введет такие санкции, российский бизнес не сможет расплачиваться за импортные товары, получать платежи за экспорт. Также проблемы возникнут и у простых россиян. Они не смогут переводить деньги за границу (оплачивать покупки на иностранных сайтах и т.д). 

Российское издание собрало комментарии экспертов, которые утверждают, что такую санкцию против РФ вводить не будут. Мол, в таком случае и другие страны не смогут покупать товары из РФ. 

Отметим, ранее FATF уже признала, что действия России нарушают стандартны и принципы и организации. И пока жесткие санкции пока еще не ввели, агрессору запретили принимать участие в проектах организации. 

Помимо РФ, платежи заблокировали также Мьянма, Северная Корея, Иран. Такое решение международной организации фактически заблокировало работу бизнеса этих стран за границей. Также жители этих государств потеряли возможность участвовать в международном рынке капитала. 

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Госфинмониторинг добился исключения России из ряда международных организаций. Они также отслеживают операции коллобарантов. 

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