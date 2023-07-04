Россия наотрез отказалась продлить зерновую сделку: заявление МИД РФ

Россия собирается разорвать зерновое соглашение об экспорте продовольствия из Украины по Черному морю. Продление сделки в РФ уже официально "не считают возможным".

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Об этом говорится в заявлении МИД России 4 июля. Формально сделка действует до 17 июля включительно, однако фактически Россия уже заблокировала ее реализацию.

"Оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет", – говорится в заявлении МИД РФ. При этом российское ведомство цинично добавило, что РФ якобы "прилагает необходимые усилия..., чтобы все участвующие в ней (сделке. – Ред.) суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия".

На самом деле, по данным УКАБ, в мае из портов Украины было экспортировано только 1,3 млн тонн агропродукции (против 4 млн тонн в марте). А с 26 июня российская сторона вообще остановила регистрацию захода кораблей в украинские порты. В территориальных водах Турции застряли почти три десятка судов емкостью в 1,4 млн тонн.

МИД РФ при этом утверждает, что зерновое соглашение превратилось в "чисто коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые страны", а ситуация с экспортом продовольствия и удобрений из России "продолжила деградировать". Ведомство заявило, что ни одно из требований Кремля не было выполнено.

Напомним, Москва требована вернуть связанному с Кремлем Россельхозбанка подключение к системе SWIFT и снять санкции на запчасти для сельхозтехники. Также РФ добивалась возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, в Европейском Союзе все же рассматривают возможность для российского Россельхозбанка создать дочернюю компанию, которая могла бы подключиться к международной системе обмена платежами SWIFT. Само финучреждение из страны-террориста находится под санкциями.

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