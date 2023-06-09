Россия научилась обходить санкции: с некоторыми странами ЕС и НАТО торговля даже выросла 

Россия с момента начала полномасштабной войны против Украины увеличила торговлю с некоторыми странами ЕС и НАТО. Яркий пример – Турция, которая позволяет обходить последствия от санкций.

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Об этом со ссылкой на анализ Атлантического совета сообщает "Голос Америки". Больше всего у России вырос товарооборот с Китаем (на 27% в год). Некоторые страны воспользуются возможностью купить дешевые российские энергоресурсы, от которых отказались в ЕС.

"Индия и Греция импортируют дешевую российскую нефть по ценам ниже рыночных. И это то, что вызывает всплеск торговли там", – сказал Нильс Грэм, соавтор доклада Атлантического совета. Турция продает в РФ электронику, товары химической промышленности.

Товарооборот Индии с Россией вырос на 250% с 2021 года, что является самым большим ростом среди торговых партнеров России. Китай и Индия импортировали рекордные объемы российской нефти в мае, по данным Reuters, на общую сумму около 110 млн баррелей за месяц.

Вашингтон предупредил, что Москва стремится обойти ценовой потолок, используя трубопровод "Восточная Сибирь" и "Тихий океан" вместе с портами на востоке России, где Запад может меньше контролировать торговую деятельность.

В докладе Атлантического совета говорится, что член НАТО Турция также является жизненно важным спасательным кругом для российской экономики, а объемы торговли увеличились примерно на 93% с момента вторжения. В нем говорится, что Турция продала России чувствительные материалы, такие как интегральные схемы и полупроводники, которые могут быть использованы в системах вооружений.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

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