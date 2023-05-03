Зерновое соглашение может прекратить существование, – представитель президента Турции Эрдогана

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что 18 мая зерновой коридор может прекратить существование. По его словам, это произойдет, если ближайшие переговоры по соглашению между Украиной и Россией пройдут безрезультатно.

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Об этом сообщает CNN Turk. Отмечается: встреча должна состояться 5 мая в Стамбуле.

"Эти переговоры важны для существования зернового коридора. Если встреча не принесет позитива, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая", – сказал Калын.

При этом он подчеркнул: прекращение существования зернового коридора грозит оказать крайне негативное влияние на весь мир. "Могут возникнуть серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия", – объяснил представитель Эрдогана.

В то же время глава минобороны Турции Хулуси Акар ранее заверил, что стороны зерновой сделки готовы к ее продлению. В частности, сам Акар и его ведомство выступают за то, чтобы экспорт зерна из Украины по Черному морю продолжался.

"Она (зерновая сделка. – Ред.) очень важна для нуждающихся стран, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения", – почеркнул глава турецкого минобороны.

В то же время президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%. После выхода из соглашений Путин намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

С угрозами выйти из зернового соглашения выступило и российское правительство. Сделать это там обещают при невыполнении условий РФ – в частности, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Также среди требований:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями, а также снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Россия намеренно тормозит досмотр судов на вход и выход из Черного моря. В результате очередь стабильно превышает 100 судов.

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