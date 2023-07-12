Российский рубль опустился до самой низкой с марта прошлого года отметки. Экономика агрессора постепенно рушится и как только ресурсов бюджета РФ не будет хватать для поддержки выплатами населения и зарплаты бюджетникам, российский президент Владимир Путин может потерять свою поддержку.

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"Когда российский рубль стабилизировался вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году, иммунитет валюты к войне часто приводился в качестве доказательства экономической устойчивости России. Сейчас рубль находится на самом низком уровне с марта 2022 года, и, похоже, ему некуда идти, кроме как вниз", – написал Леонид Бершидский, издатель и колумнист Bloomberg View, в своей колонке для The Washington Post.

Общая стабильность режима зависит от экономических показателей России и, прежде всего, от способности системы поддерживать пассивное большинство россиян как за счет государственных расходов, так и за счет доступа к рабочим местам.

Бюджет страдает от энергетических санкций, почти полного прекращения поставок трубопроводного газа в Европу и сопутствующего разворота экспорта в Азию. За первые шесть месяцев этого года доходы федерального бюджета России упали почти на 19% в номинальном рублевом выражении, а нефтегазовые доходы сократились вдвое. Эти резкие сокращения делают девальвацию необходимой и увеличивают проблему финансирования государственного сектора, который исторически оказывал президенту РФ Владимиру Путину наибольшую поддержку.

"Патриоты" уже не первый год подталкивают Путина к тому, чтобы он избавился от своих относительно либеральных финансовых менеджеров и перевел страну на военные рельсы. Однако у России просто нет ресурсов, чтобы сделать такой сдвиг терпимым для населения в целом.

Некоторые западные экономисты, в частности Джеффри Зонненфельд и Стивен Тянь из Йельского университета, настаивают на том, что Путин проверяет эту устойчивость, "каннибализируя" продуктивную экономику России, чтобы финансировать войну. Россия "едва выходит на уровень безубыточности" по экспорту нефти и страдает от общего падения цен на сырьевые товары, что вынуждает Путина давить на государственные компании и олигархов неожиданными налогами.

Однако бюджетные трудности не могут продолжаться вечно. Согласно исследованию ING Bank, в 42 году 2021% населения России зависело от государственной поддержки. Восстание главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было встречено равнодушием и пассивностью. Но если бедность распространится среди зависимых от бюджета людей, следующему претенденту на трон может повезти больше, заручившись народной поддержкой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

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