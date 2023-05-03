Румыния запретила импорт украинского зерна: на какой срок

Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины. Действовать он будет до 5 июня.

Видео дня

Об этом сообщили в национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов страны (ANSVSA). Там отметили, что речь идет о:

пшенице;

кукурузе;

рапсе;

подсолнечнике.

При этом подчеркивается: ограничения касаются только "договоров, заключенных после вступления в силу положений Регламента Комиссии (ЕС) от 2 мая 2023 года".

"Национальное управление ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов применяет новые положения исполнительного регламента комиссии от 2 мая 2023 года. … ANSVSA не разрешит импорт в Румынию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса украинского происхождения, с даты вступления в силу вышеупомянутого регламента до 5 июня 2023 года", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Европейская комиссия приняла 2 мая исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины. Это случилось после давления со стороны пяти государств-членов Евросоюза – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, – связывавших украинский импорт с обвалом местных цен.

"Меры вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах-членах Европейского Союза, кроме пяти прифронтовых. Товары могут продолжать циркулировать в этих государствах либо транзитом через них, либо отправляясь в страну или территорию за пределами ЕС", – сказано в сообщении ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Польша отменила односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Это произошло после компромиссного решения Европейской комиссии.