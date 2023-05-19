Санкции против алмазов и банков РФ, деньги для Украины: страны G7 сделали совместное заявление

Страны "Большой семерки" (G7) – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США – готовятся ввести новые ограничения против российских алмазов. Также члены G7 настроены на дальнейшее ограничение банковской сферы РФ и предоставление финпомощи Украине.

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Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 к саммиту в Хиросиме (Япония). Текст заявления обнародовал Совет ЕС 19 мая.

"Мы по-прежнему едины в скоординированных санкциях и других экономических действиях, направленных на дальнейшее ослабление способности России вести незаконную агрессию", – говорится в заявлении. Далее перечислены шаги, которые предпримет G7, в частности:

G7 вводит дополнительные санкции, в том числе в отношении алмазной отрасли РФ, чтобы увеличить расходы России и тех, кто поддерживает ее агрессию; страны G7 договорились "тесно сотрудничать" в целях ограничения использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России; пока что речь идет о отслеживании таких камней;

расширятся ограничения на экспорт Россию промышленного оборудования, инструментов, технологий и других которые Кремль может использовать в военных целях;

в 2024 году продолжит действовать программа финансовой помощи Украине;

активы РФ останутся замороженными, пока Россия не оплатит убытки, нанесенные Украине войной;

будут и дальше вводиться ограничения на использование РФ международной финансовой системы, в частности будут приняты меры по предотвращению использования филиалов российских банков в третьих странах;.

G7 продолжит снижать зависимость от России в сфере ядерной энергетики, в том числе из-за захвата и милитаризации ЗАЭС.

Также в "Большой семерке" грозятся жестко реагировать на случаи поставок России оружия третьими странами. "Мы вновь обращаемся к третьим сторонам с призывом немедленно прекратить оказание материальной поддержки российской агрессии, в противном случае они понесут серьезные расходы. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию... и продолжим принимать меры против субъектов из третьих стран", – говорится в документе.

Также страны "Большой семерки" выступили за то, чтобы Россия заплатила за долгосрочное восстановление Украины. "Активы России в наших юрисдикциях останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", – отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф Банк. Аналогичный пакет санкций уже анонсировала Австралия.

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