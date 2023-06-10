Шансы России рухнули: агрессор движется к коллапсу из-за решений Путина

Экономический потенциал России рушится, санкции и решения президента РФ Владимира Путина обрекли агрессора на стремительное падение. При этом потенциал каждого россиянина стремительно сокращается.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Express.co.uk. "Путин подвел своих сограждан, не потратив иностранные инвестиции, которые когда-то вливались в страну, на благополучие и развитие России", – говорит профессор Бирмингемского университета Джон Брайсон.

Теперь из-за санкций и войны против Украины шансы РФ рухнули, а агрессор движется к экономическому коллапсу. В Кафедре предпринимательской и экономической географии Бирмингемской школы бизнеса рассказали: "Если вы посмотрите на российскую экономику, это действительно довольно интересно, как только Путин аннексировал Крым, российская экономика начала рушиться".

Владимир Путин не "беспокоится" о среднем россиянине. ЕС, США и Канада ввели три типа санкций, включая ограничение доступа к западным финансовым рынкам и услугам для определенных российских государственных предприятий в ряде секторов, эмбарго на экспорт в Россию технологическое оборудование для разведки и добычи нефти и эмбарго на экспорт в Россию товаров специального назначения военного и двойного назначения.

Путин вместо того, чтобы воспользоваться шансом и привести к страну к экономическому развитию и благополучию, привел к страну к неизбежному падению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Россия с помощью некоторых стран ЕС и НАТО начала обходить санкции в торговле. К примеру, агрессору помогает Турция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!