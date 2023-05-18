Шантаж России не удался: раскрыты подробности о продлении "зерновой сделки"

Зерновая сделка по морскому экспорту зерна из Украины будет действовать как минимум до 18 июля без каких-либо изменений. Таким образом, никакие требования России, которыми она шантажировала других участников переговоров, не были выполнены.

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Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на брифинге. "То, что Россия пытается сейчас прицепить, это вопросы, связанные с аммиакопроводом, снятием санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока находятся в дискуссии", – сказал он.

В МИД РФ также подтвердили, что зерновое соглашение "продлено до 17 июля включительно, без каких-либо изменений". При этом ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что РФ согласилась не препятствовать движению турецких судов в украинских портах "Ольвия" и "Николаев".

Как стало известно позже, речь идет исключительно о турецких судах, которые застряли в этих портах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В России отказались считать это дополнительным условием и уверяют, что якобы "никогда не препятствовали" выходу турецких судов из портов в Черном море.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинского Мининфраструктуры, зерновая сделка и так была действительна до 18 июля. Прекратить работу "зерновых коридоров" с 18 мая требовала исключительно Россия.

Вице-премьер Александр Кубраков добавил, что с середины апреля РФ безосновательно начала ограничивать работу "зерновых коридоров", а с мая фактически заблокировала ее. Так, Россия отказалась от регистрации новых судов и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты.

Зерновое соглашение – это сделка, которая была заключена при посредничестве ООН с целью содействия экспорту жизненно важного зерна из Украины. Инициатива была основана в июле 2022 года с целью гарантировать безопасный проход судов, экспортирующих зерновые и масличные культуры из украинских портов на Черном море. Соглашение было продлено 18 марта на 120 дней.

Но Россия потребовала его остановки с 18 мая. Так, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что, если требования России не будут учтены до этой даты, зерновое соглашение прекратит существование.

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