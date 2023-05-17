"Зерновое соглашение" официально продлено: суда будут заходить еще в два украинских порта

Сегодня, 17 мая, было официально продлено "зерновое соглашение" на 60 дней. Несмотря на длительное блокирование страной-террористкой Россией продления договоренности, стороны все же смогли достичь соглашения. Более того, в сделку включили еще два украинских порта – "Николаев" и "Ольвия".

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Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган 17 мая, информацию от лица украинской стороны подтвердил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Действие соглашения до продления истекало 18 мая. Теперь сделка буде действовать минимум до 18 июля.

"Было принято решение продлить соглашение по Черноморскому зерновому коридору еще на 2 месяца... Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать заходу турецких кораблей в порты "Николаев" и "Ольвия", – подчеркнул Эрдоган. До этого сделка распространялась только на порты "большой Одессы" – "Пивденный", "Одесса", "Черноморск".

Эрдоган добавил, что такое решение "имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных поставок продовольствия". Особенно важным является облегчение доступа к зерну для нуждающихся стран, отметил президент Турции.

"Зерновое соглашение" – это соглашение, которое было заключено при посредничестве ООН с целью содействия экспорту жизненно важного зерна из Украины. Инициатива была начата в июле 2022 года с целью гарантировать безопасный проход для судов, экспортирующих зерновые и масличные культуры из украинских портов на Черном море. Соглашение было продлено 18 марта на 60 дней и должно было закончиться 18 мая.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что если требования России не будут учтены до 18 мая, "зерновое соглашение" прекратит существование. В то же время он подчеркнул, что Москва выступает против расширения и "бесконечного продления" сделки. Первый аргумент, как теперь очевидно, точно не был учтен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: инвестиционный банкир Сергей Фурса озвучил прогноз по поводу того, как изменится наличный курс доллара в Украине в случае полного прекращения "зернового соглашения".

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