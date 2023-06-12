Следующие санкции против РФ и риски для финсистемы мира, которые несет Кремль: Госфинмониторинг готовится к заседанию FATF

С 19 по 23 июня Госфинмониторинг примет участие в Пленарном заседании и заседаниях рабочих групп FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), которые будут проходить во Франции. Рассмотрят ряд вопросов о состоянии дел и глобальных инициатив в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

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В этом контексте для Украины важно обсуждение вопроса о дальнейшем введении санкций против страны-террористки России, основываясь на растущих угрозах и рисках, что несет РФ для международной финансовой системы. Об этом говорится на сайте Госфинмониторинга.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский 7 июня в очередной раз лично обратился к Президенту FATF Раджи Кумару с акцентированным письмом, в котором проинформировал о позиции Украины и призвал к продолжению реагирования на растущие риски РФ.

Госфинмониторинг подготовил новое видеообращение к FATF, в котором демонстрируются террористические действия страны-агрессоры, подрывающие глобальную финансовую безопасность.

"Накануне заседаний FATF мы апеллируем к руководству и странам-членам FATF к консолидации усилий и принятию консенсусных решений, которые бы четко продемонстрировали, что российский террористический режим не способен изменить устоявшийся Мировой порядок, а угрозы и риски РФ в сфере отмывания средств, финансирования терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения будут остановлены", – говорится в обращении Госфинмониторинга.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина требует от FATF внести Россию в "черный список" как юрисдикцию с высоким уровнем риска. Такая мера позволит ограничить доступ РФ к внешним рынкам и, соответственно, снизит угрозы для глобальной финансовой системы, а также сократит лазейки для обхода санкций.

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