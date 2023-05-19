Служба внешней разведки России попала под санкции США: ограничения против РФ расширены

США ввели новые санкции против России. Среди прочего, они затронули Службу внешней разведки РФ, а также производителей и импортеров электроники.

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Об этом сообщает Минфин США. В целом в пакет включены физические и юридические лица из более чем 20 стран мира. В частности, санкции введены против таких юрлиц:

Служба внешней разведки России;

энергетические учебные заведения РФ (включая Санкт-Петербургский горный университет, Российский университет нефти и газа им. Губкина);

научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой;

компании по производству и импорту бурового и горнодобывающего оборудования;

30 компаний-импортеров и производителей электроники и полупроводников;

12 организаций, входящих в Ostec Group (работа в технологическом секторе), а также два связанных лица.

В список подсанкционных физлиц внесены вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, помощники президента РФ Дмитрий Шальков и Игорь Левитин, омбудсмен Татьяна Москалькова. Также под санкции попал бизнесмен Игорь Кесаев, крупный совладелец группы "Меркурий" и табачного дистрибутора "Мегаполис".

Отмечается, что этот пакет направлены не только против Кремля, но против тех, кто пытается помочь России обойти или уклониться от санкций. "Сегодняшние действия еще больше сузят возможности Путина осуществить варварское вторжение и будут продвигать наши глобальные усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций", – отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая о санкциях против РФ также объявили Британия, Австралия и Канада. В британский список, к примеру, попали Росбанк, Тинькофф Банк и "Северсталь".

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