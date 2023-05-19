Канада вслед за Британией и Австралией ввела новые санкции против России: кто вошел в список

Правительство Канады вводит очередные санкции против страны-террориста России 19 мая. Под ограничения попали 17 человек и 18 компаний, связанных с российскими компаниями, поставляющими военные технологии вооруженным силам, а также членами семей кремлевской элиты.

Видео дня

Об этом заявил в пятницу, 19 мая, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая на саммите G7 в Хиросиме (Япония), пишет CTV News. Он отметил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и международный порядок.

"Мы подтверждаем наше обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина сколько угодно. Мы вводим дальнейшие санкции и меры, чтобы увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", – сказал канадский премьер.

Как отметил Трюдо, санкции также будут применены к 30 физическим и 8 организациям, "причастным к продолжающимся нарушениям прав человека Россией, включая передачу и опеку над украинскими детьми в РФ".

Напомним, 19 мая Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф Банк.

Также ограничения введены против компании "Северсталь". Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе правительства Британии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что Австралия введет новые санкции против страны-террориста России. В список ограничений войдут российские компании "Северсталь", "Роснефть" и "Полюс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!