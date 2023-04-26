США частично выполнили одно из условий России по украинской "зерновой сделке" – Reuters

США разрешили банковскому холдингу JPMorgan Chase & Co обрабатывать платежи для российского Россельхозбанка. Через этот банк РФ среди прочего получает оплату за экспорт зерна и другой продукции. Банк был отключен от SWIFT, и Россия называла возобновление его обслуживания одним из условий продления зерновой сделки в Украине.

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Впрочем, по данным Reuters, временное разрешение для JPMorgan не заменит повторного подключения Россельхозбанка к платежной системе SWIFT. Об этом агентству сообщили российские источники.

По их словам, обработка платежей через JPMorgan была предложена в качестве альтернативы повторному подключению Россельхозбанка к SWIFT, но может быть прекращена в любое время. "Это не сможет заменить SWIFT", – сказал источник.

Ранее власти России прибегли к шантажу и заявили, что остановят "зерновое соглашение", если не будут выполнены пять их требований. В число условий Кремль включил:

возобновление работы трубопровода "Тольятти – Одесса" для экспорта российского аммиака транзитом через Украину;

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

поставки в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование судов с российским продовольствием и удобрениями, а также снятие запретов на доступ таких судов в отдельные порты;

разблокирование активов и счетов компаний из РФ, которые занимаются производством и поставками агропродукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, теперь в РФ придумали новую причину для непродления "зернового соглашения". Кроме того, российская сторона умышленно задерживает инспекции кораблей, которые следуют в и из Украины по зеленым коридорам в Черном море, что препятствует экспорту украинских зерновых.

При этом страны G7 призвали не только к продлению, но и к расширению "зернового соглашения" об экспорте агропродукции из Украины. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и передал письмо российскому диктатору Владимиру Путину о продлении сделки.

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