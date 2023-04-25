В РФ придумали новую причину для непродления "зернового соглашения" и обвинили Украину: детали

Министерство обороны страны-террористки России обвинило Украину в нарушении обязательств по "зерновому соглашению". В заявлении говорится, что украинские БПЛА якобы атаковали временно оккупированный Севастополь, использовав договоренность.

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"Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", – говорится в сообщении Минобороны страны-агрессоры.

Также в МО РФ добавили, что якобы "террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зернового соглашения" после 18 мая". Следует отметить, что ранее Россия неоднократно заявляла о нежелании продолжать договоренность, был выдвинут ряд причин, одна из которых – якобы невыполнение Украиной соглашения касательно экспорта российского аммиака.

Вчера, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и передал письмо российскому диктатору Владимиру Путину о продлении "зернового соглашения".

"Такое же письмо было направлено двум другим подписантам соглашения (Украине и Турции, – ред.)", – сообщила пресс-служба ООН. Как отмечается, Гутерреш также "принял высказанную РФ обеспокоенность выполнением" Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Генсек ООН представил подробный доклад об уже достигнутом прогрессе в этом отношении и подтвердил обязательство продолжать работу над решением проблем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, страны G7 23 апреля призвали к продолжению, полной реализации и расширению черноморского "зернового соглашения". В свою очередь, страна-террористка Россия ранее выразила уверенность, что не будет продолжать договоренность.

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