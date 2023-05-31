США перечислили в бюджет Украины грант: стала известна сумма и на что пойдут деньги

США перечислили в госбюджет Украины гранты на $1,25 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. В этом году наше государство получило уже $6 млрд грантов прямой бюджетной поддержки от Штатов.

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Об этом говорится в сообщении Минфина 31 мая. Привлеченные средства направят на возмещение расходов бюджета:

на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми;

оплату труда работников образовательной сферы;

на оплату труда предоставлятелей медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine – важная часть обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств, предоставленных партнерами", – сказал глава Минфина Сергей Марченко.

Ранее стало известно, что Украина получила 1,5 млрд. евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

О перечислении средств сообщила на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант. "Эта помощь позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией во время войны против Украины", – отметила Спинант.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель предложил добавить €3,5 млрд в фонд, используемый для финансирования военной помощи Украине. Предложение нуждается в одобрении национальных правительств ЕС.

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